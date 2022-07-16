"Записи" об изменении климата за 700 000 лет извлекли со дна озера

"Это не похоже на то, что мы имели раньше", - сказал Эббот, профессор геологии и экологии в Школе искусств и наук Кеннета П. Дитриха при Питтсбургском университете.

Имея длинную и подробную историю изменения климата в тропиках, команда смогла сравнить историю глобального изменения климата таким образом, который ранее был невозможен. История ледников, содержащаяся в керне озера, совпала с данными, найденными в других местах, показав примерно 100 000-летний цикл в количестве льда по всему земному шару.

Чтение записей означает разделение керна длиной 90 метров на тысячи частей, тщательное отсечение и изучение слоев осадочных пород. Состав слоя показывает, как он был сформирован - будь то ледники, скрежещущие по скалам, или озеро, высыхающее, чтобы сформировать болото, каждый процесс оставляет свой собственный отчетливый след.