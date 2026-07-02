Запитать чайник или дрель: представлен пауэрбанк Xiaomi Cuktech Power Bank 600

Устройство выдаёт до 600 Вт и кратковременно выдерживает нагрузку до 1000 Вт. Этого, как пишут СМИ, достаточно, чтобы подключить небольшой электрический чайник, плитку или дрель. По заявлению производителя, аккумулятора хватит примерно на два кипячения чайника или на 3,4 часа работы лёдогенератора.

Внутри установлены литий-железо-фосфатные элементы, рассчитанные на 4000 циклов зарядки. Корпус изготовлен из трудновоспламеняемого материала класса V-0.

Сама батарея заряжается за 1,5 часа. Кроме розетки, пополнить заряд можно через прикуриватель или солнечную панель.

Всего у устройства семь выходов: два Type-C (на 140 и 100 Вт), два USB-A, две обычные розетки на 600 Вт и порт для автоприкуривателя.

Цена около 200 долларов.