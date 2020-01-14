Запрещённая ранее российская ракета упала в Казахстане

Как отмечает «Лента.ру», ссылаясь на блог bmpd, ракета 9К720 могла быть запущена с четвёртого Государственного центрального межвидового полигона России (Капустин Яр). При этом дистанция пуска, вероятно, превышала 650 километров. Интересно, что эта цифра не соответствует установленным ДРСМД показателям: страны, заключившие договор, должны были уничтожить все пусковые установки и ракеты с радиусом действия от 500 километров. Официально дальность ракеты 9К720 равна как раз 500 километрам, а подозрения в сокрытии Россией реальных характеристик оружия стало причиной претензий США.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальностей между Россией и США прекратил своё действие 2 августа 2019 года.