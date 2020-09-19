Наука и технологии
Сегодня 15:08
Запрещённый в США TikTok попросил помощи у Facebook
Хотят поддержки в суде
Генеральный директор TikTok Ванесса Паппас обратилась к Facebook и Instagram с просьбой поддержать китайскую компанию, которую запретили в США. Владельцы TikTok намерены оспорить решение американских властей.
Вчера США объявили, что скоро в стране вступит в силу запрет на скачивание TikTok. В связи с этим Ванесса Паппас призвала «отложить в сторону конкуренцию и сосредоточиться на таких ключевых принципах, как свобода выражения мнений».
Глава Instagram уже заявил, что запрет TikTok в США будет очень плох для интернета в целом. Сама Паппас предложила Facebook и Instagram публично присоединиться к компании и поддержать судебный процесс.
Напомним, администрация Трампа начала бороться с TikTok и другими китайскими приложениями из-за опасений, что они небезопасно обрабатывают данные американских пользователей.