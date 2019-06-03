Запущен онлайн-сервис по подбору красивого интерьера для российских квартир

По сути, «Квартиротека» — это сборник бесплатных дизайн-проектов IKEA для обустройства квартир в типовых российских домах. Для того, чтобы посмотреть эти проекты, нужно просто зайти на сайт проекта, ввести любой адрес и выбрать нужную планировку квартиры (одно-, двухкомнатную и т.д.). Сервис предложит пользователю имеющиеся варианты, подходящие для квартиры такого типа. IKEA отметила, что интерьеры разрабатывались с учётом данных исследований о жизни россиян дома.

Дизайн-проекты «Квартиротеки» охватывают более 1 миллиона квартир в домах типовой застройки. В них проживает более 3,7 миллиона человек.