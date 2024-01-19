Запущен первый в мире DNS-домен с поддержкой блокчейна .box

Домены .box обеспечивают сочетание децентрализованного владения, управления записями DNS, интеграции ENS, платежей, аутентификации Web3, обмена сообщениями Web3, веб-сайтов и электронной почты. В отличие от других доменных систем на основе блокчейна, которые с трудом интегрируются с традиционными браузерами и почтовыми службами, домен .box аккредитован ICANN и признан глобальной системой доменных имен (DNS). Это обеспечивает беспрепятственную совместимость с существующей инфраструктурой, что делает ее ценным инструментом как для энтузиастов Web3, так и для новичков.

Во время публичной бета-версии домены .box будут доступны по «премиум-цене», которая начинается с 7 680 долларов и постепенно снижается в течение шести дней, пока не достигнет фиксированной цены в 120 долларов в год. Чтобы майнить и управлять доменом .box, просто воспользуйтесь dApp, размещенным на my. box, и оплатите его с помощью ETH или USDC.