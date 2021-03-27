Запущен первый в мире экологически чистый майнинг

О создании такого заявила компания по добыче криптовалюты Argo Blockchain. Новый пул для майнинга Terra Pool будет работать исключительно на «зелёной» энергетике. Такой называют энергетику, которая почти не причиняет вреда окружающей среде. Это может быть солнечная энергетика, ветряная и т.д.

В Argo Blockchain заявили, что их беспокоят проблемы изменения климата. Создание первого «зелёного» пула майнинга биткоинов — это шаг на пути к защите нашей планеты.