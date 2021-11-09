Запущен сайт для поиска двойников ваших питомцев

Наука и технологии
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Запущен сайт для поиска двойников ваших питомцевИщет по картинам и скульптурам
Google представила новую любопытную функцию для своей интернет-платформы Google Arts & Culture. Теперь система может искать среди тысяч картинок двойника вашего питомца. Это работает с собаками, кошками, рыбами, птицами, рептилиями, лошадьми или кроликами.
Система использует алгоритм машинного обучения, который ищет произведения искусства с похожими на вашего питомца животными. Процесс занимает всего несколько секунд. О найденных произведениях искусства можно почитать подробнее.
Стоит отметить, что алгоритм находит не совсем похожих животных. Совпадения могут быть в позах, окраске и других деталях. Но нельзя сказать, что сходство получается 100-процентным:
Чтобы опробовать новый сервис на своем домашнем питомце, нужно загрузить приложение Google Arts and Culture в App Store или Play Store. Сервис также позволяет находить сходства между фотографиями людей и различными картинами.
Источник: The Verge