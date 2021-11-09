Запущен сайт для поиска двойников ваших питомцев

Система использует алгоритм машинного обучения, который ищет произведения искусства с похожими на вашего питомца животными. Процесс занимает всего несколько секунд. О найденных произведениях искусства можно почитать подробнее.

Стоит отметить, что алгоритм находит не совсем похожих животных. Совпадения могут быть в позах, окраске и других деталях. Но нельзя сказать, что сходство получается 100-процентным: