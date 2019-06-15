Запущен сайт для превращения каракулей в реалистичные пейзажи

Впервые компания представила программу в марте. Теперь же она запустила её публичную демоверсию. Рабочее поле инструмента делится на два окна. Слева — окно для рисования. Оно напоминает Microsoft Paint. Всё, что нужно пользователю: взять кисть, выбрать на левой панели тип объекта и попробовать изобразить его. Стараться совсем не нужно.

Кнопка трансформации посередине превращает получившиеся каракули в фотореалистичный пейзаж, который не каждый художник смог бы нарисовать. Вице-президент NVIDIA сравнивает инструмент с книжкой-раскраской. И правда, программой можно увлечься надолго.