Запущен сайт, создающий мелодию по родинкам на теле

Об этом пишет издание «Такие дела». Сайт был создан в рамках социальной кампании «Фокус на родинки». Её цель — рассказать людям больше о меланоме, злокачественной опухоли, развивающейся из пигментных клеток.

Авторы рассказали, что сайт родился из идеи ассоциировать родинки на теле с нотами на нотном стане. Смысл проекта заключается в том, что к каждой родинке надо прислушиваться, то есть следить за её состоянием.

Любой желающий может загрузить фото своих родинок и получить мелодию на сайте мелодиятвоеготела.рф. Сообщается, что для анализа используется нейросеть.

В «Новартис» рассказали, что в России каждый день диагностируется до 11 тысяч новых случаев заболевания.