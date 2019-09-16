Запущен самый быстрый стандарт Wi-Fi на сегодняшний день

Стандарт Wi-Fi 6 был запущен Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE). Технология работает в диапазонах частот 2,4 и 5 ГГц, что обеспечивает большую пропускную способность. Wi-Fi 6 поддерживает OFDMA — множественный доступ. Благодаря этому, совместимые роутеры могут синхронно транслировать данные нескольким клиентам.

Максимальная скорость Wi-Fi 6 достигает 9,6 Гбит/сек, что на 6,1 Гбит/сек больше, чем у Wi-Fi 5. Конечно, обычный пользователь дома таких скоростей не достигнет, но Wi-Fi будет всё равно работать быстрее по новому стандарту.

С сегодняшнего дня Wi-Fi Alliance начал сертифицировать устройства различных производителей. И первым смартфоном, получившим Wi-Fi CERTIFIED 6TM, стал Samsung Galaxy Note10. Теперь устройство будет иметь стабильную связь в местах с множеством подключённых девайсов, станет более энергоэффективным, сможет передавать большее количество данных большему числу устройств.