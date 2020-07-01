Наука и технологии
Сегодня 18:50
Запущен сервис для автоматического создания видео на основе текста
За 15 минут
Запущен сервис для автоматического создания видео на основе текста — synthesia.io. Он генерирует ролики в среднем в течение 15 минут, а затем отправляет пользователю на почту.
На сайте synthesia.io нужно просто ввести текстовый сценарий для будущего видео, имя, название своей компании и адрес электронной почты. Затем нужно нажать на кнопку «Generate video». На почту тут же поступит письмо с уведомлением об изготовлении видеоролика. В среднем он генерируется за 15 минут.
Сервис работает с 34 языками. Есть и русский язык. Можно выбрать персонажа, который зачитает текст. По умолчанию доступна Анна. Создатели сервиса называют персонажей ИИ-ведущими (искусственный интеллект).
Такой инструмент может быть удобен для презентаций.