Запущен сервис для автоматического создания видео на основе текста

На сайте synthesia.io нужно просто ввести текстовый сценарий для будущего видео, имя, название своей компании и адрес электронной почты. Затем нужно нажать на кнопку «Generate video». На почту тут же поступит письмо с уведомлением об изготовлении видеоролика. В среднем он генерируется за 15 минут.

Сервис работает с 34 языками. Есть и русский язык. Можно выбрать персонажа, который зачитает текст. По умолчанию доступна Анна. Создатели сервиса называют персонажей ИИ-ведущими (искусственный интеллект).

Такой инструмент может быть удобен для презентаций.