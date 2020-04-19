ferra.ru

Запущен сервис для удалённого управления жителями Фарерских островов

«Удалённый туризм»
Запущен сервис для удалённого управления жителями Фарерских островов. Он создан для тех, кто хотел бы отправиться туда туристом, но лишён сейчас этой возможности из-за пандемии коронавирусной инфекции.

На сайте проекта сказано, что Фарерские острова, как и другие регионы в мире, поражены COVID-19. Поэтому власти попросили туристов воздержаться от посещения островов до дальнейших указаний.

Создатели проекта же идут навстречу путешественникам. Они создали инструмент для «удалённого туризма». С помощью смартфона, планшета или компьютера пользователи могут исследовать скалистые горы островов, полюбоваться на каскадные водопады и рассмотреть другие достопримечательности. В роли «глаз и тела» для пользователей будут выступать местные жители.

Их оснастили видеокамерой, которая позволяет транслировать виды островов. Помимо этого, пользователи смогут управлять местными жителями, как в компьютерной игре.

Сообщается, что виртуальные туры проходят ежедневно, пока актуальны ограничения из-за пандемии COVID-19.

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