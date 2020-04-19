Запущен сервис для удалённого управления жителями Фарерских островов

На сайте проекта сказано, что Фарерские острова, как и другие регионы в мире, поражены COVID-19. Поэтому власти попросили туристов воздержаться от посещения островов до дальнейших указаний.

Создатели проекта же идут навстречу путешественникам. Они создали инструмент для «удалённого туризма». С помощью смартфона, планшета или компьютера пользователи могут исследовать скалистые горы островов, полюбоваться на каскадные водопады и рассмотреть другие достопримечательности. В роли «глаз и тела» для пользователей будут выступать местные жители.

Их оснастили видеокамерой, которая позволяет транслировать виды островов. Помимо этого, пользователи смогут управлять местными жителями, как в компьютерной игре.

Сообщается, что виртуальные туры проходят ежедневно, пока актуальны ограничения из-за пандемии COVID-19.