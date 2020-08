Запущен специальный стриминговый киносервис для женщин

Сервис называется She Does Filmz. Он работает по модели подписки, как и его конкуренты, например Netflix. Сервис отличается от аналогов контентом — на She Does Filmz нельзя найти фильмы, сделанные мужчинами.

По этой же причине библиотека сервиса пока не слишком большая. На She Does Filmz представлены фильмы «Парижская площадь», документальный Speak Up, польский «Дикие розы», французский A Very Curious Girl.

Стоимость подписки на She Does Filmz составляет 6,99 фунта в месяц. Это чуть дешевле, чем у Netflix, но последний сервис и предлагает гораздо более широкий выбор фильмов.