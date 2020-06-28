Запущена соцсеть без негативных комментариев

Новая платформа называется Under World. Её создатели считают, что весь мир уже начинает уставать от соцсетей. Поэтому они предлагают революционный продукт.

Все комментарии в Under World позитивные. Это должно давать эмоциональную поддержку пользователям. После регистрации аккаунта человек может начать постить всё что угодно, однако всю реакцию на посты будут генерировать различные программы искусственного интеллекта (ИИ). Естественно, никакой критики или оскорблений в таких комментариях и быть не может.

В демонстрационном ролике показано, как человек публикует пост «Я так устал», а боты отвечают ему: «Держись! У тебя всё получится!», «Мне нравится твоя улыбка, я с нетерпением жду дня, когда она вернётся» и т.д. Маловероятно, что кому-то может искренне понравиться такой способ проводить время, но проект имеет право на существование.