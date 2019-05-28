Запущена трансляция разложения пластиковой бутылки длительностью 450 лет

Сложно сказать, досмотрит ли кто-трансляцию до конца. Но WWF запустила её не потехи ради: так фонд пытается достучаться до жителей планеты и властей стран, которые не занимаются вопросами переработками пластика.

Авторы стрима утверждают, что полностью бутылка должна исчезнуть через 450 лет. Но процесс разложения может занять и больше времени: всё зависит от состава пластика. Трансляция будет продолжаться до тех пор, пока от бутылки ничего не останется.