Запущена трансляция разложения пластиковой бутылки длительностью 450 лет

Сложно сказать, досмотрит ли кто-трансляцию до конца. Но WWF запустила её не потехи ради: так фонд пытается достучаться до жителей планеты и властей стран, которые не занимаются вопросами переработками пластика.
Авторы стрима утверждают, что полностью бутылка должна исчезнуть через 450 лет. Но процесс разложения может занять и больше времени: всё зависит от состава пластика. Трансляция будет продолжаться до тех пор, пока от бутылки ничего не останется.
Уже больше 490 тысяч человек, зрителей стрима, подписали петицию, целью которой заключение мирового соглашения, которое запретило бы загрязнять Мировой океан пластиком.