Запущенный в 1972 году венерианский зонд упадет на Землю в ближайшие дни

Опубликовано 05 мая 2025, 14:151 мин.
Запущенный в 1972 году венерианский зонд упадет на Землю в ближайшие дниСоветский зонд “Космос-482”
Советский космический аппарат “Космос-482”, запущенный в 1972 году для исследования Венеры, завершает свое 53-летнее путешествие в космосе и готовится к неконтролируемому возвращению на Землю примерно 10 мая. Как сообщает Live Science, новые снимки, сделанные спутниковым наблюдателем Ральфом Вандебергом, показывают, что за зондом тянется некий объект, возможно, парашют, который мог раскрыться еще во время неудачного запуска.
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“Космос-482”, часть программы «Венера», должен был приземлиться на раскаленную поверхность Венеры, но из-за сбоя в ракете-носителе «Союз» аппарат разделился на две части. Основной модуль сгорел в атмосфере в 1981 году, а посадочный модуль остался на эллиптической орбите. Этот модуль, весом около 500 кг и диаметром 1 метр, спроектирован для выживания в экстремальных условиях, что делает возможным его сохранение при входе в атмосферу Земли.
Однако Вандеберг отмечает, что даже если это парашют, он вряд ли замедлит падение из-за возраста и условий в космосе. Точное место падения остается неизвестным: орбита с наклонением 52 градуса охватывает территории от Европы до Австралии, но вероятнее всего — океан.