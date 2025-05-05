Запущенный в 1972 году венерианский зонд упадет на Землю в ближайшие дни

“Космос-482”, часть программы «Венера», должен был приземлиться на раскаленную поверхность Венеры, но из-за сбоя в ракете-носителе «Союз» аппарат разделился на две части. Основной модуль сгорел в атмосфере в 1981 году, а посадочный модуль остался на эллиптической орбите. Этот модуль, весом около 500 кг и диаметром 1 метр, спроектирован для выживания в экстремальных условиях, что делает возможным его сохранение при входе в атмосферу Земли.

Однако Вандеберг отмечает, что даже если это парашют, он вряд ли замедлит падение из-за возраста и условий в космосе. Точное место падения остается неизвестным: орбита с наклонением 52 градуса охватывает территории от Европы до Австралии, но вероятнее всего — океан.