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Запущенный в декабре SpaceX спутник так и не заработал
Уже известно, что его подстрахуют уже запущенные ранее аппараты
Грустные новости пришли из США: местная компания Sirius XM, запустившая с помощью SpaceX спутник SXM-7, так и не смогла «оживить» космический аппарат. Устройство, напомним, отправили на орбиту ещё 13 декабря 2020 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9.
В рамках орбитальных испытаний, в спутнике SXM-7 произошёл сбой, сообщает Space, ссылаясь на слова представителей компании. При этом до сих пор неизвестно, какова степень повреждения устройства.
Представители Sirius XM уже сакцентировали своё внимание на том, что сбой никак не связан с ракетой-носителем от SpaceX. При этом компания также отметила, что её спутники XM-3 и XM-4 продолжают функционировать, что позволит ей поддерживать службу спутникового радио ещё в течение ближайших нескольких лет.