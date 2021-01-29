Запущенный в декабре SpaceX спутник так и не заработал

В рамках орбитальных испытаний, в спутнике SXM-7 произошёл сбой, сообщает Space, ссылаясь на слова представителей компании. При этом до сих пор неизвестно, какова степень повреждения устройства.

Представители Sirius XM уже сакцентировали своё внимание на том, что сбой никак не связан с ракетой-носителем от SpaceX. При этом компания также отметила, что её спутники XM-3 и XM-4 продолжают функционировать, что позволит ей поддерживать службу спутникового радио ещё в течение ближайших нескольких лет.