Наука и технологии
Сегодня 19:08
Запущенный в космос автомобиль Tesla приблизился к Марсу
Подошёл к нему на расстояние 7,4 млн километров
В 2018 году компания Илона Маска SpaceX запустила в космос автомобиль Tesla Roadster с манекеном Starman за рулём. Сегодня SpaceX сообщила в Twitter, что «звёздный человек» впервые приблизился к Марсу.
8 октября Tesla Roadster с манекеном приблизилась к Красной планете на 0,05 астрономической единицы (астрономическая единица отражает среднее расстояние от Земли до Солнца). Если перевести это в километры, то получится около 7,4 млн километров.
Узнавать, где будет пролетать Tesla Roadster и где она уже была, можно на специальном сайте whereisroadster.com. Достаточно задать определённую дату. В августе 2019 года, например, электромобиль Tesla с пассажиром Starman совершил первый полный оборот вокруг Солнца.