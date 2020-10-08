Запущенный в космос автомобиль Tesla приблизился к Марсу

8 октября Tesla Roadster с манекеном приблизилась к Красной планете на 0,05 астрономической единицы (астрономическая единица отражает среднее расстояние от Земли до Солнца). Если перевести это в километры, то получится около 7,4 млн километров.

Узнавать, где будет пролетать Tesla Roadster и где она уже была, можно на специальном сайте whereisroadster.com. Достаточно задать определённую дату. В августе 2019 года, например, электромобиль Tesla с пассажиром Starman совершил первый полный оборот вокруг Солнца.