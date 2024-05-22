Запуск Boeing Starliner снова отложен: утечка гелия помешала полету в космос

Астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс по-прежнему находятся в Космическом центре имени Джонсона в ожидании нового окна для запуска.

Изначально инженеры считали, что утечка достаточно незначительна, чтобы с ней можно было летать, но дальнейший анализ заставил NASA отдать предпочтение безопасности и отложить миссию. В настоящее время команда оценивает утечку, данные о полете и меры резервирования, чтобы определить наилучший вариант действий.

Это еще одна неудача для программы Starliner, которая столкнулась с многочисленными проблемами после своего испытательного полета без экипажа в 2019 году. В ходе этого полета возникли проблемы с программным обеспечением и связью, и хотя второй испытательный полет без экипажа был признан успешным, после возвращения возникли новые проблемы.

Следующее потенциальное окно запуска приходится на период с 28 мая по 6 июня.