Запуск до 100 небольших дронов: на что способен российский робот «Маркер»

Евгений Дудоров, исполнительный директор компании, заявил, что в будущем на «Маркер» можно будет установить до 100 таких дронов. Сам "Маркер" - это высокотехнологичный робот, способный выполнять различные задачи, включая разведку и транспортировку.

Дудоров выразил оптимизм, что испытания беспилотника БАС-80, который разработан специально для запуска с новейшего робота, будут завершены в течение ближайших трех-четырех месяцев, примерно в июле-августе 2023 года.

После успешных испытаний потенциальные заказчики смогут убедиться в возможностях "Маркера" и сопутствующих ему беспилотников роя.

Этот дрон-камикадзе самолётного типа имеет вес порядка 1,7 кг без боевой части, а потенциальный объём боевой части — 600 граммов. Время пребывания беспилотника в воздухе составляет 18 минут, дальность полёта — до 30 км.