Запуск иранских ракет к американским базам в Ираке показали на видео

Ракеты полетели в направлении американской авиабазы Айн-аль-Асад на западе Ирака и аэродрома в Эрбиле. Напомним, атака Ирана стала ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, ответственность за которое взял на себя Вашингтон.

На первом видео можно увидеть непосредственно момент старта ракет. В верхнем правом углу видна надпись на фарси, которая переводится как «жёсткая месть». На втором видео показано, как оружие движется к своей цели в ночном небе.