Наука и технологии
Сегодня 19:33
Запуск иранских ракет к американским базам в Ираке показали на видео
Это произошло сегодня ночью
Сегодня Иран совершил ракетный удар по американским базам в Ираке. СМИ опубликовали видео запуска более 12 баллистических ракет типа Qiam-1 и Fateh-110 к некоторым объектам.
Ракеты полетели в направлении американской авиабазы Айн-аль-Асад на западе Ирака и аэродрома в Эрбиле. Напомним, атака Ирана стала ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, ответственность за которое взял на себя Вашингтон.
На первом видео можно увидеть непосредственно момент старта ракет. В верхнем правом углу видна надпись на фарси, которая переводится как «жёсткая месть». На втором видео показано, как оружие движется к своей цели в ночном небе.
Стоит отметить, что прямо сейчас проходит обращение президента США к нации, в котором он обещал прокомментировать удар Ирана и озвучить дальнейшие действия.