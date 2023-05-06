Запуск нашумевшего ChatGPT не спас OpenAI от убытков в $540 млн

Основная часть расходов OpenAI была связана с обеспечением вычислительной мощности для генерации ответов. Использование ChatGPT порой стоило OpenAI около 700 тыс долларов в день из-за расходов, связанных с вычислительными ресурсами, считают эксперты.

Однако финансовое положение компании улучшилось благодаря значительным инвестициям со стороны Microsoft. Несмотря на это, ожидается, что растущий спрос на ChatGPT, который всего за два месяца после запуска набрал 100 миллионов активных пользователей, приведет к дальнейшему увеличению расходов.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил, что компания может попытаться привлечь около 100 млрд долларов в ближайшие годы, поскольку она работает над созданием общего искусственного интеллекта (AGI).