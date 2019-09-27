Запуск новейшей ядерной ракеты Китая впервые показали на видео

Проморолик ракетных войск Народно-освободительной армии посвящён 70-летию Китайской Народной Республики. Саму DF-17 покажут народу на параде в Пекине. На репетициях её пока прикрывают тентом.

Лётные испытания ракеты прошли ещё в 2017 году. Тогда DF-17 показала точность в несколько десятков метров. В целом, дальность полёта ракеты 1800-2500 километров, она может оснащаться как обычной, так и ядерной боеголовкой.

Китайские ракеты семейства DF в России уже называли оружием, способным за считанные минуты снести с поверхности Мирового океана все американские боевые корабли.