Запуск первого в мире коммерческого космоплана, похоже, вновь отложат

На брифинге менеджер программы МКС Дана Вайгель сообщила, что впереди ещё множество проверок безопасности и уточнений графика. Sierra Space пока не представила обновлённый план завершения работ.

Dream Chaser создаётся уже много лет. В 2016 году NASA заключило с компанией контракт на доставку грузов на МКС. Первый запуск планировался на 2020 год, но из-за технических проблем и сложностей с сертификацией его не раз переносили.

Космоплан стартует на ракете, а возвращается на Землю, садясь как самолёт. Он оснащён складывающимися крыльями и тепловым щитом для защиты при входе в атмосферу.

Одна из ключевых задач — сертификация программного обеспечения, что стало проблемой для другого аппарата, Starliner от Boeing. Кроме того, ракета-носитель Vulcan Centaur, на которой Dream Chaser должен лететь, сама ещё не прошла все проверки после сбоя в октябре 2024 года.