Запуск военного спутника США перенесли из-за утечки топлива

Об этом пишет издание РБК со ссылкой на компанию United Launch Alliance (ULA), альянс корпораций Boeing и Lockheed Martin, в своем Twitter.

Ракета должна была запустить миссию программы космических испытаний STP-3 для Космических сил США. Однако случилась утечка в наземной системе хранения ракетного горючего RP-1. Теперь запуск состоится 6 декабря, в 4:04 по восточному времени США (12:04 по московскому). В качестве стартовой площадки выбрали космодром на мысе Канаверал в штате Флорида. Ракета будет нести военный спутник STPSat-6.