Запуск японской ракеты с сакэ в топливе закончился падением в море

Японская компания Interstellar Technologies совершила четвертый запуск ракеты MOMO. Трансляция запуска велась в прямом эфире на сайте компании.

Старт ракеты MOMO-4 прошёл удачно, но через некоторе время на бортовом компьютере была зарегистрирована неисправность, в результате двигатель отключился раньше времени. Как пояснила Interstellar позднее, ракета упала в океан.

MOMO-4 — это малогабаритная ракета. Её длина составляет 10 метров при диаметре 50 сантиметров. Прошлый запуск MOMO-3 состоялся в мае, тогда ракета успешно вышла на заданную орбиту на высоте 100 км. Изначально планировалось запустить MOMO-4 20 июля, но затем по техническим причинам пуск пришлось задержать.

Ракета должна была выйти в открытый космосе и запустить там бумажный самолётик с помощью специальной установки. Ещё одним новшеством стало экспериментальное добавление сакэ в ракетное топливо. Алкогольная компания из префектуры Вакаяма собиралась таким способом прорекламироваться. Также на бору имелись бургер и кофейные бобы элитного сорта «Панама гейша».

К 2023 году Interstellar планирует запустить ракету со спутником на борту.