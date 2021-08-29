Запуски ракет пострадают из-за ковидного спроса на кислород

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Запуски ракет пострадают из-за ковидного спроса на кислородКислород нужен больным
Журналисты сообщили, что летняя вспышка коронавирусной инфекции, из-за которой жидкий кислород перенаправили в больницы, поставила под угрозу космические запуски в США.
Больше всего кислорода нужно Флориде, где находится космодром NASA, пишет РБК. В штате даже ввели ограничения на водопользование, так как некоторые водоочистные сооружения используют кислород.
В космической же отрасли жидкий кислород играет роль топлива для ракет. Но его могут не получить для запусков, так как нужды пациентов на аппаратах искусственной вентиляции лёгких важнее.
Потребность в медицинском жидком кислороде повлияла и на доставку необходимого жидкого азот. Поэтому пришлось отложить запуск климатического спутника Landsat 9 в сентябре на неделю.
Глава SpaceX Илон Маск говорил, что поставки кислорода — это «риск, но ещё не ограничивающий фактор» для запусков.