Запуски ракет пострадают из-за ковидного спроса на кислород

Больше всего кислорода нужно Флориде, где находится космодром NASA, пишет РБК. В штате даже ввели ограничения на водопользование, так как некоторые водоочистные сооружения используют кислород.

В космической же отрасли жидкий кислород играет роль топлива для ракет. Но его могут не получить для запусков, так как нужды пациентов на аппаратах искусственной вентиляции лёгких важнее.

Потребность в медицинском жидком кислороде повлияла и на доставку необходимого жидкого азот. Поэтому пришлось отложить запуск климатического спутника Landsat 9 в сентябре на неделю.

Глава SpaceX Илон Маск говорил, что поставки кислорода — это «риск, но ещё не ограничивающий фактор» для запусков.