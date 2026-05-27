Наука и технологии
Опубликовано 27 мая 2026, 18:29
1 мин.

Zara выпустила сумку PSP, размерами с оригинальную консоль. Sony якобы не при чём

Комментариев не дали
PlayStation Portable (PSP) помните? Портативная консоль была снята с производства больше десяти лет назад, но память о ней жива. Так, бренд Zara «воскресил» её в виде наплечной сумки.
Zara выпустила сумку PSP, размерами с оригинальную консоль. Sony якобы не при чём

© Zara

Модель называется Zara PSP Crossbody Bag. Передняя часть сумки — это силиконовая копия модели PSP-1000 с кнопками, логотипами, джойстиком и чёрной вставкой вместо экрана (4,3 дюйма, как у оригинала). На регулируемом ремне — узор из знаменитых кнопок: треугольник, круг, крест, квадрат.

© Zara

Размеры сумки: 10,9×20×5 см. Есть один основной отсек на молнии. Материалы: полиуретан, силикон и полиэстер. Сумка стоит 35,90 долларов. Цвет только чёрный. Продаётся на официальном сайте Zara и в магазинах.

Интересное, что на сайте и самой сумке есть значок торговой марки (®), но ни одна из компаний не подтверждала коллаборацию.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
Теги:
#PLAYSTATION
,
#PSP
,
#одежда
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Наука и технологии/
  4. Zara выпустила сумку PSP, размерами с оригинальную консоль. Sony якобы не при чём