Zara выпустила сумку PSP, размерами с оригинальную консоль. Sony якобы не при чём

Опубликовано 27 мая 2026, 18:291 мин.
Zara выпустила сумку PSP, размерами с оригинальную консоль. Sony якобы не при чёмКомментариев не дали
PlayStation Portable (PSP) помните? Портативная консоль была снята с производства больше десяти лет назад, но память о ней жива. Так, бренд Zara «воскресил» её в виде наплечной сумки.
© Zara
Модель называется Zara PSP Crossbody Bag. Передняя часть сумки — это силиконовая копия модели PSP-1000 с кнопками, логотипами, джойстиком и чёрной вставкой вместо экрана (4,3 дюйма, как у оригинала). На регулируемом ремне — узор из знаменитых кнопок: треугольник, круг, крест, квадрат.
Размеры сумки: 10,9×20×5 см. Есть один основной отсек на молнии. Материалы: полиуретан, силикон и полиэстер. Сумка стоит 35,90 долларов. Цвет только чёрный. Продаётся на официальном сайте Zara и в магазинах.
Интересное, что на сайте и самой сумке есть значок торговой марки (®), но ни одна из компаний не подтверждала коллаборацию.
Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
