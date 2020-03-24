Зараженная коронавирусом женщина родила здорового ребенка

”Борьба с вирусом — наша общая борьба. Сегодня в такой борьбе победила молодая мама, которая родила сегодня здорового мальчика в нашей больнице”, — поделился Циодрас.

Стоит отметить, что это не первый случай рождения ребенка инфицированной коронавирусом женщины. Так, ранее сообщалось о том, что в городе Ухань, в котором и вспыхнула эпидемия, зараженная коронавирусом женщина родила инфицированного ребенка. А 3 февраля женщина с COVID-2019 также родила здоровую дочь.

Напомним, что согласно актуальным данным, в России зафиксировано порядка 438 случаев заражения коронавирусом нового типа.