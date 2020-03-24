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Зараженная коронавирусом женщина родила здорового ребенка
Это уже второй подобный случай
Стало известно о том, что в Греции зараженной коронавирусом женщине удалось родить здорового ребенка. Об этом рассказал профессор Сотирис Циодрас, который является представителем министерства здравоохранения Греции.
”Борьба с вирусом — наша общая борьба. Сегодня в такой борьбе победила молодая мама, которая родила сегодня здорового мальчика в нашей больнице”, — поделился Циодрас.
Стоит отметить, что это не первый случай рождения ребенка инфицированной коронавирусом женщины. Так, ранее сообщалось о том, что в городе Ухань, в котором и вспыхнула эпидемия, зараженная коронавирусом женщина родила инфицированного ребенка. А 3 февраля женщина с COVID-2019 также родила здоровую дочь.
Напомним, что согласно актуальным данным, в России зафиксировано порядка 438 случаев заражения коронавирусом нового типа.