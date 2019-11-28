Наука и технологии
Сегодня 11:49
Зарегистрирован первый случай, когда искусственный интеллект вытеснил человека из профессии
Из профессиональной игры ушел чемпион Южной Кореи по Go
Корейское информационное агентство Yonhap опубликовало материал, в котором говорится о том, что южнокорейский чемпион по настольной игре Go Ли Седоль официально объявил о своем уходе из профессиональной игры. В качестве основной причиной подобного решение он назвал превосходство искусственного интеллекта над человеком в соревнованиях.
”С дебютом искусственного интеллекта в играх по Go я понял, что я больше не лучший. И даже если стану номером один за счёт безумных усилий, теперь есть сущность, которую не одолеть”, — рассказал Ли Седоль во время разговора с Yonhap.
Но что интересно, игрок все же как минимум еще один раз матч в Go, таким образом ответив свой уход из профессиональной лиги. Так, в декабре 2019 года Седоль намерен сыграть с искусственным интеллектом южнокорейской разработки HanDol, сумевшим одержать победу над пятью лучшими игроками в стране.