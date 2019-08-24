Зарегистрирован первый случай смерти от курения вейпа

Смерть зафиксирована в штате Иллинойсе в США. Об этом сообщил Департамент здравоохранения штата (IDPH). Пациент умер после тяжёлого респираторного заболевания. Всего сообщается от 22 людях в возрасте от 17 до 38 лет, которые страдали таким же заболеванием. Все они курили электронные сигареты или вейпы. Однако в курительных составах, которые они употребляли, не было какого-то конкретного компонента. А это значит, что говорить о единственной вредной партии устройств или курительных составов, которая могла бы стать виновником заболевания, нельзя.

Стоит отметить, что недавно российское правительство согласилось с необходимостью ограничить использование кальянов и запретить продажи электронных сигарет несовершеннолетним.