Зарплата Илона Маска в Tesla за 2020 год составила ноль долларов

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Зарплата Илона Маска в Tesla за 2020 год составила ноль долларовНо это не мешает ему зарабатывать на компании
Согласно сообщению компании Tesla, её руководитель Илон Маск в прошлом году заработал официально ноль долларов.
В 2019 году, например, зарплата Маска составила $23 760. Как говорит компания, заработные выплаты каждого сотрудника рассчитываются с учётом его роли в команде, производительности труда и конкурентности рынка.
Как пояснили в Tesla, начиная с мая 2019 года по просьбе Маска, компания исключила эти выплаты.
Стоит понимать, что основной доход Маску приносит пакет акций Tesla. И это делает его одним из самых высокооплачиваемых директоров в мире, несмотря на отсутствие фиксированного оклада.
На сегодняшний день состояние Илона Маска оценивается в $187,2 млрд. По этому показателю он обходит основателя Microsoft Билла Гейтса.