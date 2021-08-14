Зарплата Илона Маска в Tesla за 2020 год составила ноль долларов

В 2019 году, например, зарплата Маска составила $23 760. Как говорит компания, заработные выплаты каждого сотрудника рассчитываются с учётом его роли в команде, производительности труда и конкурентности рынка.

Как пояснили в Tesla, начиная с мая 2019 года по просьбе Маска, компания исключила эти выплаты.

Стоит понимать, что основной доход Маску приносит пакет акций Tesla. И это делает его одним из самых высокооплачиваемых директоров в мире, несмотря на отсутствие фиксированного оклада.

На сегодняшний день состояние Илона Маска оценивается в $187,2 млрд. По этому показателю он обходит основателя Microsoft Билла Гейтса.