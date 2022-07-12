Наука и технологии
Сегодня в 12:25
2 мин.

Зарплаты европейских айтишников оказались ниже, чем у российских

С рынком труда в России в целом творится что-то странное
«Секрет фирмы» поговорил с участниками рынка и узнал, почему стать айтишником в России не так-то просто, а компании всё ещё испытывают дефицит квалифицированных кадров.
Зарплаты европейских айтишников оказались ниже, чем у российских

В январе вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко говорил, что отечественной IT-индустрии не хватает около 1 млн специалистов. А уже в июне 2022 года число резюме соискателей на должности в IT выросло на 54%. При этом предложений работы стало значительно меньше. После того, как Россия ввела войска на Украину, многие компании ушли из РФ, а другие — приостановили наём.

Значительная часть соискателей — джуны. Но компаниям нужны более опытные специалисты. Неоднозначные результаты дал массовый исход иностранных компаний. С одной стороны, они перевезли с собой опытных разработчиков. При этом зарплаты программистов, переехавших в Евросоюз, оказалась ниже, чем в Москве. Так, например, техлид во Франции в среднем получает 2800 евро (около 180 000 рублей) после вычета всех налогов и сборов. А вот в Москве на идентичной позиции попросят 300 000 рублей, говорит Артур Хасиятуллин, региональный директор TraceAir. Он также отметил, что российский айтишник якобы может оформиться в качестве самозанятого с самым низким налогом в 6%, но на самом деле максимальный доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей в год.

C другой стороны, обостряется конкуренция с западными компаниями, так как опытных айтишников мотивирует сам по себе переезд в Европу.

Как подытожил «Секрет фирмы», войти в IT сейчас можно, но не без трудностей, а ещё — без завышенных ожиданий по зарплате.

Новости партнеров
Новости партнеров