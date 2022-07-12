Зарплаты европейских айтишников оказались ниже, чем у российских

В январе вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко говорил, что отечественной IT-индустрии не хватает около 1 млн специалистов. А уже в июне 2022 года число резюме соискателей на должности в IT выросло на 54%. При этом предложений работы стало значительно меньше. После того, как Россия ввела войска на Украину, многие компании ушли из РФ, а другие — приостановили наём.

Значительная часть соискателей — джуны. Но компаниям нужны более опытные специалисты. Неоднозначные результаты дал массовый исход иностранных компаний. С одной стороны, они перевезли с собой опытных разработчиков. При этом зарплаты программистов, переехавших в Евросоюз, оказалась ниже, чем в Москве. Так, например, техлид во Франции в среднем получает 2800 евро (около 180 000 рублей) после вычета всех налогов и сборов. А вот в Москве на идентичной позиции попросят 300 000 рублей, говорит Артур Хасиятуллин, региональный директор TraceAir. Он также отметил, что российский айтишник якобы может оформиться в качестве самозанятого с самым низким налогом в 6%, но на самом деле максимальный доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей в год.

C другой стороны, обостряется конкуренция с западными компаниями, так как опытных айтишников мотивирует сам по себе переезд в Европу.

Как подытожил «Секрет фирмы», войти в IT сейчас можно, но не без трудностей, а ещё — без завышенных ожиданий по зарплате.