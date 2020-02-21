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Зарубежная соцсеть начнёт выделять цветом посты политиков с ложной информацией

И других общественных деятелей
Зарубежная соцсеть Twitter начнёт выделять цветом посты политиков с ложной информацией. Такие твиты будут сопровождаться подписью о том, что они «вредны и вводят в заблуждение».

Сообщается, что пока Twitter экспериментирует с вариантами маркировки постов с дезинформацией. Касаться это будет твитов политических и общественных деятелей. На демонстрационном видео соцсети команда Twitter использовала ярко-оранжевый значок для выделения фейковых постов.

Определять достоверность информации в твитах будут специальные эксперты и журналисты, которые прошли процесс верификации в Twitter.

Также соцсеть может ввести балльную систему поощрения для пользователей, которые «ведут себя доброжелательно» и «помогают людям понять ту информацию, которую они видят». Участники этой системы тоже получат право проверять твиты на достоверность.