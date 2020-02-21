Зарубежная соцсеть начнёт выделять цветом посты политиков с ложной информацией
Сообщается, что пока Twitter экспериментирует с вариантами маркировки постов с дезинформацией. Касаться это будет твитов политических и общественных деятелей. На демонстрационном видео соцсети команда Twitter использовала ярко-оранжевый значок для выделения фейковых постов.
The leaked demo features bright red and orange badges for tweets that have been deemed “harmfully misleading,” in nearly the same size as the tweet itself and prominently displayed directly below the tweet that contains the harmful misinformation.https://t.co/TciYv430l6 pic.twitter.com/xafDO29e8M— NBC News (@NBCNews) February 20, 2020
Определять достоверность информации в твитах будут специальные эксперты и журналисты, которые прошли процесс верификации в Twitter.
Также соцсеть может ввести балльную систему поощрения для пользователей, которые «ведут себя доброжелательно» и «помогают людям понять ту информацию, которую они видят». Участники этой системы тоже получат право проверять твиты на достоверность.