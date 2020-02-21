Зарубежная соцсеть начнёт выделять цветом посты политиков с ложной информацией

Определять достоверность информации в твитах будут специальные эксперты и журналисты, которые прошли процесс верификации в Twitter.

Также соцсеть может ввести балльную систему поощрения для пользователей, которые «ведут себя доброжелательно» и «помогают людям понять ту информацию, которую они видят». Участники этой системы тоже получат право проверять твиты на достоверность.