Зарубежной аудитории объяснили, почему российский Су-30 лучше западных аналогов

В пользу российских самолётов от французских истребителей уже отказался Казахстан, также в MWM напомнили, что в 2006 от Rafale отказался Алжир, выбрав Су-30СМ. Причина — превосходство российских истребителей в вооружении, дальности, осведомлённости об окружающей обстановке.

«Су-30 не только летает гораздо дальше и с более мощным вооружением, но и обладает значительно большей осведомлённостью о своём окружении за счёт в два раза более крупного радара, нежели у Rafale», — рассказали обозреватели Military Watch Magazine.