Зарубежной аудитории объяснили, почему российский Су-30 лучше западных аналогов

00:55, 03 декабря 2023
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Зарубежной аудитории объяснили, почему российский Су-30 лучше западных аналоговУ этого самолёта превосходящие характеристики
Обозреватели американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM) рассказали о преимуществах российских истребителей Су-30СМ по сравнению с западными самолётами, в частности, с французскими Rafale.
В пользу российских самолётов от французских истребителей уже отказался Казахстан, также в MWM напомнили, что в 2006 от Rafale отказался Алжир, выбрав Су-30СМ. Причина — превосходство российских истребителей в вооружении, дальности, осведомлённости об окружающей обстановке.
«Су-30 не только летает гораздо дальше и с более мощным вооружением, но и обладает значительно большей осведомлённостью о своём окружении за счёт в два раза более крупного радара, нежели у Rafale», — рассказали обозреватели Military Watch Magazine.
Источник:Military Watch Magazine
Автор:Андрей КадуковТеги:
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