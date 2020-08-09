Зарубежные эксперты обратили внимание на невостребованность МиГ-35 даже в России

Об этом рассуждал обозреватель издания The Drive. Перевод его материала предоставило «Военное обозрение». Первый полёт лёгкий многоцелевой истребитель МиГ-35 совершил в 2016 году.

Эксперт напомнил, что было произведено всего шесть таких самолётов. По его словам, спустя четыре года после первого полёта нет никаких признаков крупномасштабных заказов на МиГ-35 от министерства обороны России. Обозреватель рассказал, что ранее была надежда на то, что к концу 2019 года ведомство разместит заказ на 30 машин. Однако в России, по словам эксперта, «пока не проработана концепция использования лёгких истребителей».

«Вместо того чтобы обменять устаревшие варианты самолётов на новые лёгкие МиГ-35, некоторые эскадрильи перешли на «тяжеловесы», например – от корпорации «Сухой», — написал обозреватель.