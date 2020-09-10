Зарубежные учёные усомнились в подлинности данных по российской вакцине от коронавируса

Исследование появилось в журнале Lancet в начале сентября. После этого несколько учёных из разных стран мира опубликовали открытое письмо, в котором выразили свои сомнения по поводу вакцины.

В исследовании описываются первые две фазы испытаний препарата. Зарубежные учёные заметили в работе дублирование некоторых экспериментальных значений на графике. Например, у добровольцев из разных групп на 21 и 28 день после введения вакцины совпал уровень антител, несмотря на то, что им ввели различающиеся компоненты вакцины. Учёные говорят, что вероятность простого совпадения таких данных мала.

«РИА Новости» пишет, что создатели российской вакцины уже направили Lancet ответы на вопросы зарубежных коллег.

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