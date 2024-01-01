«Заряди смартфон космосом», или солнечные батареи на орбите близки к реализации

Почему возникло такое оживление? Многоразовые ракеты, такие как Falcon 9 компании SpaceX, снизили стоимость запуска в 30 раз по сравнению с прошлым веком, что делает космические солнечные станции более жизнеспособными с финансовой точки зрения. Благодаря почти постоянному воздействию солнечного света космические солнечные станции могут стать безграничным источником энергии без выбросов углекислого газа, потенциально затмевая даже наземные солнечные фермы по эффективности и занимаемой площади. Достижения в области робототехники и искусственного интеллекта открывают возможности для автоматизированного строительства и обслуживания этих сложных космических конструкций.

Но проблемы все еще существуют: строительство и сборка массивных солнечных батарей в космосе требует скачка в технологиях, не похожего ни на что, что было раньше. Установление стандартов безопасности и устойчивости для этих проектов, а также определение собственности и местоположения приемных станций также потребует международного сотрудничества. Есть и опасения по поводу передачи концентрированной энергии на Землю и потенциального риска образования космического мусора требуют четкого информирования и принятия мер безопасности.

Хотя космическая солнечная энергетика все еще сталкивается с технологическими и логистическими препятствиями, сочетание снижения стоимости, потребностей в более чистой энергии и глобального импульса говорит о том, что она больше не является футуристической фантазией. Следующие несколько лет станут решающими.