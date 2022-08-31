Зарядить телефон с расстояния в 30 метров: представлено новое устройство

Беспроводная зарядка уже используется в современных телефонах и других устройствах, но функционально она не намного лучше, чем простой шнур. Обычно устройство должно находиться в док-станции или соприкасаться со специальной поверхностью, и его нельзя далеко передвигать во время зарядки.

Для нового исследования ученые из Университета Седжонг разработали новую систему беспроводной зарядки, которая использует инфракрасный свет на большом расстоянии. Она состоит из двух основных частей - передатчика, который можно установить в комнате, и приемника, который может быть встроен в электронные устройства. Передатчик представляет собой оптический источник энергии, использующий усилитель на основе эрбиевого волокна, который производит луч инфракрасного света с центральной длиной волны 1 550 нм.

Затем этот луч проходит через воздух и попадает в приемник, состоящий из сферической линзы-ретрорефлектора. Он фокусирует входящий свет в точку в центре, где находится фотоэлектрический элемент, который поглощает свет и производит электричество. При нарушении прямой видимости между передатчиком и приемником устройство быстро и автоматически переключается в безопасный режим низкой интенсивности.

В ходе испытаний команда смогла передать луч света мощностью 400 мВт на расстояние 30 метров, где приемник размером 10 x 10 мм преобразовал его в 85 мВт электроэнергии. Системы, работающие по аналогичному принципу планируют заменить линии электропередач.

В настоящее время команда работает над повышением эффективности фотоэлектрических элементов, чтобы увеличить выход электроэнергии, а также над поиском способов одновременной зарядки нескольких устройств.