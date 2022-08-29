Наука и технологии
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Зарядку какой мощности получит iPhone 14 Pro

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Инсайдер DuanRui сообщил некоторые подробности о зарядке грядущего iPhone 14 Pro.
Зарядку какой мощности получит iPhone 14 Pro

Источник рассказал, что новые зарядные устройства для смартфонов уже начали рассылать СМИ. Они имеют мощность 30 Вт. По его словам, кабель для передачи данных по-прежнему поддерживает Lightning, поскольку Apple планирует изменить порт на USB-C только в 2023 году с iPhone 15.

Напомним, презентация линейки iPhone 14 назначена на 7 сентября.

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