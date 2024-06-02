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Наука и технологии
Опубликовано 02 июня 2024, 10:30
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Зарядные станции для электромобилей предложили оснастить ИИ

Будут индивидуальные цены
По мере роста популярности электромобилей (EV) перегруженность зарядных станций становится серьезной проблемой. Новое исследование, проведенное в Технологическом университете Чалмерса (Швеция), предполагает, что зарядные станции, управляемые искусственным интеллектом, могут облегчить эту проблему, предлагая индивидуальные цены с помощью алгоритмов.
Зарядные станции для электромобилей предложили оснастить ИИ
© Ferra

Эти станции, управляемые искусственным интеллектом, могут корректировать цены в зависимости от таких факторов, как уровень заряда батареи и местоположение, что потенциально может сократить время ожидания и расходы водителей.

Исследователи разработали математическую модель, чтобы изучить, как могут функционировать эти умные зарядные станции. Водители могут поделиться своей информацией с зарядной станцией, чтобы получить персональную цену, которую они могут принять или отклонить в пользу станции с фиксированной ценой.

Исследование показало, что персонализированные цены часто оказываются ниже рыночных, что выгодно как водителям, так и операторам станций. Однако были случаи, когда ИИ значительно повышал цены, когда аккумулятор автомобиля был почти разряжен, что говорит о потенциальных проблемах.