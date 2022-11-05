Засекреченный американский космолёт Boeing X-37 находится в космосе уже 900 дней

Текущая миссия является шестой по программе X-37B и поэтому известна как OTV-6. Она стартовала 17 мая 2020 года с мыса Канаверал во Флориде, и пока неясно, когда она закончится.

OTV-6 — первый полёт X-37B, в котором для проведения экспериментов использовался служебный модуль. Служебный модуль представляет собой приспособление, которое позволяет доставлять на орбиту экспериментальную полезную нагрузку. Кроме того, на борту космического самолёта проводятся два эксперимента НАСА по изучению влияния радиации и других космических эффектов на семена, используемые для выращивания продуктов питания. Отметим, что многие эксперименты и действия корабля засекречены.