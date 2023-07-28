Защитная система Apple Card посчитала главу компании мошенником

В 2019 году бюро кредитных историй отметили счет Кука, что является обычной проблемой для высокопоставленных лиц, ставших мишенью для мошенников. Это привело к тому, что система андеррайтинга Goldman отклонила заявку Кука на получение карты. В итоге Куку удалось получить карту, но пришлось вмешиваться в процесс.

Партнерство Goldman и Apple, запустившее Apple Card в 2019 году, столкнулось с проблемами: Goldman стремится выйти из партнерства из-за более низкой, чем ожидалось, рентабельности в краткосрочной перспективе, сообщает NY Post. Потеря дохода от отказа от комиссий за обслуживание кредитных карт усложняет покрытие растущих расходов Goldman. Однако Apple имеет право наложить вето на любую попытку Goldman выйти из партнерства.