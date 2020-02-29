Защитники природы призвали Google и Microsoft дискриминировать нефтегазовые компании

Так, по мнению активистов, Amazon, Google и Microsoft повысят свои обязательства по борьбе с изменением климата. Организация заявила об этом в связи с недавней новостью о том, что глава Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) решил вложить $10 млрд в проекты по борьбе с изменением климата.

Представители «Гринписа» считают этот поступок лицемерным. Ведь публичное облако Amazon Web Services (AWS) поставляется и предприятиям нефтегазового сектора.

«Лицемерно объявлять, что изменение климата является самой большой угрозой для нашей планеты, и в то же время стимулировать развитие отрасли добычи ископаемого топлива, предоставляя передовые вычислительные технологии для нефтегазовой отрасли, чтобы она могла более эффективно обнаруживать запасы нефти и больше её добывать», — считают в «Гринписе».