Защитные экраны и маски с клапанами признали неэффективными против коронавируса

В эксперименте учёные надели маски на манекены. Затем они стали пропускать через них подсвеченный лазером аэрозоль, который имитировал слюну человека. Последняя распространяется, когда пациент кашляет или чихает.

Выяснилось, что в случае с защитным экраном, аэрозоль не может попасть на лицо человека. Но некоторые частицы отталкиваются от пластиковой поверхности или оседают на ней. Со временем они рассеиваются, и вирус становится опасен для окружающих. Помимо этого, экраны имеют большие зазоры по бокам и внизу, что снижает их надёжность.

Маска с клапаном и вовсе почти не задерживала капли. На манекен они попадали через щели по бокам и на переносице. Если человек в маске кашляет или чихает, то клапан почти не задерживает и не фильтрует слюну. Из-за этого вирус попадает в воздух.

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