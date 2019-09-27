Защитные стёкла для смартфонов начали ставить в автомобили

Gorilla Glass — это химически закалённое стекло. Оно отличается повышенным сопротивлением к ударам. В 2018 году компания представила уже 6 поколение стекла, устойчивое к многократным падениям на твёрдые неровные поверхности.

Теперь Gorilla Glass решили использовать в качестве ветрового стекла для популярного пикапа Ford F-150. Почему именно для него? Сообщается, что пикапы часто используются для работы и передвигаются по пересечённой местности. Поэтому вероятность повредиться у машины высока.

Corning Incorporated считает, что применение закалённого стекла позволит избежать повреждений и, как следствие, сэкономить на замене стекла. Однако надо понимать, что стоимость Gorilla Glass вдвое превышает цену обычного стекла.