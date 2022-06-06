Заснеженные Альпы начали становиться зелёными

Исследователи проанализировали спутниковые снимки европейского горного хребта, которые делались в течение 38 лет. «Честно говоря, мы были очень удивлены, обнаружив такую ​​огромную тенденцию к озеленению», — поделились учёные.

Согласно данным, которые охватили период с 1984 по 2021 год, снежный покров летом отсутствовал почти на 10% исследованной территории. Исследователи отметили, что спутниковые снимки могут только подтвердить наличие или отсутствие снега, но первым эффектом потепления является уменьшение глубины снежного покрова, который нельзя увидеть из космоса.

Учёные также увидели, что увеличился на 77% рост растений в изучаемой зоне. Эффект умножается: «Чем теплее становится, тем больше осадков выпадает в виде дождя, а не снега».