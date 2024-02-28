Засорение фильтра оказалось причиной аварии при последнем запуске ракеты Starship

Комиссия, расследовавшая причины отказа двигателей Raptor, пришла к вводу, что к аварии привело засорение фильтра, через который жидкий кислород подавался в двигатель, отвечавший за мягкую посадку первой ступени Starship — Super Heavy. Из-за этого первая ступень взорвалась над Мексиканским заливом на высоте порядка 90 км.

Вторая ступень Starship взорвалась в силу большого выброса жидкого кислорода, приведшего к возгоранию, последующей потере управления и отказу шести двигателей Raptor.

Пресс-служба SpaceX сообщила, что выявленные недостатки конструкции были изменены, все ошибки исправлены во избежание аварий в будущем.