Заставляет ли гравитация стареть быстрее

22:08, 18 декабря 2022
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Заставляет ли гравитация стареть быстрееСтоит ли жить на Эвересте?
Общая теория относительности Эйнштейна перевернула представления человечества о Вселенной. Одно из наиболее известных следствий теории то, что время течёт тем быстрее, чем дальше вы находитесь от поверхности земли. Означает ли это, что люди на вершинах гор стареют быстрее, чем люди на уровне моря?
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Физик из Национального института стандартов и технологий (NIST) в Боулдере объяснил, что действительно, время вдали от поверхности земли течёт медленнее. Люди, живущие на больших высотах, стареют немного быстрее, чем те, кто находится на уровне моря. Однако различия эти незначительны.
Так, если бы вы просидели на вершине Эвереста в течение 30 лет, вы были бы на 0,91 миллисекунды старше, чем те, кто провёл те же 30 лет на уровне моря.