Заставляет ли гравитация стареть быстрее

Физик из Национального института стандартов и технологий (NIST) в Боулдере объяснил, что действительно, время вдали от поверхности земли течёт медленнее. Люди, живущие на больших высотах, стареют немного быстрее, чем те, кто находится на уровне моря. Однако различия эти незначительны.

Так, если бы вы просидели на вершине Эвереста в течение 30 лет, вы были бы на 0,91 миллисекунды старше, чем те, кто провёл те же 30 лет на уровне моря.